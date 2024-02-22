Митинг в честь Дня защитника Отечества состоялся в Иркутске

В Иркутске в честь Дня защитника Отечества состоялся торжественный митинг. Мероприятие организовали у мемориала «Вечный огонь славы». На митинге присутствовал глава Приангарья Игорь Кобзев, первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, глава ВООП Вячеслав Фетисов, спикер Заксобрания региона Александр Ведерников, депутат регпарламента Денис Ягодзинский, военнослужащие, курсанты Иркутского суворовского военного училища, представители ветеранских организаций. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.
Спикер ЗС Иркутской области подчеркнул, что в настоящее время День защитника Отечества имеет особый смысл. На митинг пришли граждане, чтобы поклониться и поблагодарить своих земляков-героев.
«Наши защитники Отечества во все времена сражались и продолжают сражаться сейчас за свободу и независимость России. Этот праздник сегодня приобретает особый душевный порыв преисполненный благодарности, заставляя в унисон звучать сердца», — сказал Александр Ведерников.
«В прошлом столетии мы выиграли самую кровавую войну, мы победили фашизм. Мы знаем цену победы и сделаем все, чтобы в наши дни фашизм был уничтожен окончательно. Мы победили тогда, потому что были едины. И сегодня наша сила в единстве», — сказал Сергей Липовой.
Глава Приангарья подчеркнул, что принять решение пойти на военную службу в России — это особый нравственный выбор.
«Воины-иркутяне достойно продолжают дело ветеранов Великой Отечественной войны, которые, не жалея себя, отстояли честь и свободу родной земли. Наши современники олицетворяют надежность и ответственность — главные качества защитников. Они укрепляют нравственные скрепы страны, которыми всегда славилась Россия. От всей души желаю здоровья, успехов в службе и победы в бою всем, кто сегодня на боевом посту». — сказал Игорь Кобзев.
Участники митинга возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь Славы» и памятнику Афанасию Белобородову.