Митинг в честь Дня защитника Отечества состоялся в Иркутске

«В прошлом столетии мы выиграли самую кровавую войну, мы победили фашизм. Мы знаем цену победы и сделаем все, чтобы в наши дни фашизм был уничтожен окончательно. Мы победили тогда, потому что были едины. И сегодня наша сила в единстве», — сказал Сергей Липовой.