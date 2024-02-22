Власти планируют создать в Воронежской области Центр по производству беспилотников

Было отмечено, что в рамках нацпроекта уже сформировано пять федеральных программ в сфере развития производств БПЛА. Так, Воронежская область прошла отбор и получила из госказны 286 млн рублей на создание и оснащение 18 спецклассов для разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС).