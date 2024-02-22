Власти планируют создать в Воронежской области Центр по производству беспилотников

Власти ведут работу по созданию в регионе «научно-производственный центра в сфере беспилотных авиационных систем». Об этом губернатор Воронежской области рассказал на совещании в областном правительстве 21 февраля.
Александр Гусев отметил, что Центр создадут в рамках стартовавшего в 2024 году нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Он появится в Воронеже. Для него планируют использовать производственные площади и инфраструктуру региональных партнеров и резидентов. Средства выделят потенциальные инвесторы и из регионального бюджета.
Предполагается, что новое предприятие будет включать в себя летно-испытательный комплекс, состоящий из сертификационного центра, испытательной лаборатории, лабораторно-исследовательского центра, центра коллективного пользования и авиационного учебного центра.
Было отмечено, что в рамках нацпроекта уже сформировано пять федеральных программ в сфере развития производств БПЛА. Так, Воронежская область прошла отбор и получила из госказны 286 млн рублей на создание и оснащение 18 спецклассов для разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС).
Кроме того, в 2025 году региону выделят 7,5 млн на закупку БАС для нужд лесного хозяйства за счет субвенций из федерального бюджета.
А в 2026 году в области планируют строительство трех дронопортов — посадочных площадок, для приема, наземного и технического обслуживания аппаратов. На эти цели направят 328 млн рублей.
В рамках федпроекта на базе воронежских школ, техникумов и вузов реализуются образовательные программы. Например, в ВГТУ таких четыре. В вузе в рамках федпроекта «Перспективные технологии для БАС» одобрено финансирование двух научно-исследовательских разработок, создается молодежная лаборатория помехоустойчивых систем связи и управления БАС, выигран Грант РНФ.
Для реализации всех пяти федеральных проектов на территории области губернатор поручил разработать региональную государственную программу развития беспилотных авиационных систем.