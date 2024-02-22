Шойгу вручил участникам СВО медали «Золотая Звезда»

«Шойгу в соответствии с указом президента Российской Федерации вручил медали “Золотая Звезда” российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции. Также глава российского военного ведомства вручил погоны высших офицеров военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации», — сказано в заявлении Минобороны РФ.
Шойгу поздравил бойцов и выразил благодарность за выполнение задач. Министр также пожелал им успехов в военной службе в будущем.
Накануне, 21 февраля, начальник Генерального штаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов наградил отличившихся при освобождении Авдеевки. На командном пункте группировки войск «Центр» он вручил ордена Мужества и медали «За отвагу» военнослужащим.
До этого, 20 февраля, командующий Балтийским флотом вице-адмирал Владимир Воробьев вручил государственные награды бойцам, отличившимся в ходе спецоперации. Указом президента РФ Владимира Путина их были удостоены более 10 военных из числа офицерского, сержантского и рядового составов. Они получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством», медали Суворова, Жукова, а также Нестерова.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.