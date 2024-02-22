Шойгу вручил участникам СВО медали «Золотая Звезда»

До этого, 20 февраля, командующий Балтийским флотом вице-адмирал Владимир Воробьев вручил государственные награды бойцам, отличившимся в ходе спецоперации. Указом президента РФ Владимира Путина их были удостоены более 10 военных из числа офицерского, сержантского и рядового составов. Они получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством», медали Суворова, Жукова, а также Нестерова.