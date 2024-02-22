В зоне СВО применяют комплекс, позволяющий выспаться за 20 минут

«Изначально комплекс был разработан для военных летчиков, но аппаратура получила более широкое применение. К примеру, сейчас “Ритм-Полет” активно используется военными, в том числе в зоне СВО. Применение аппарата помогает специалистам расширить возможности для повышения работоспособности личного состава, тренировки устойчивости к стрессовым ситуациям и стимуляции защитных механизмов организма», — приводит госкорпорация слова гендиректора предприятия Алексея Комякова.