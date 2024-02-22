Белоруссия пригрозила сбивать нарушителей воздушного пространства

«К сожалению, только с августа прошлого года, произошло шесть нарушений государственной границы. Мы на все нарушения реагируем. Когда нужно — поднимается наша боевая авиация, приводятся в соответствии степени готовности зенитно-ракетные войска… Если уже совсем (будут — ред.) потерянные тормоза с их стороны, конечно, мы будем сбивать, церемониться не будем», — сказал Хренин.