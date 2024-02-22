В Казани Владимира Путина и лидеров стран СНГ угостили треугольниками

В Казани президента России Владимира Путина и лидеров пяти стран СНГ угостили треугольниками. Меню с торжественного ужина опубликовали в телеграм-канале «Пул Первого».
Повара для почетных гостей приготовили голень ягненка с овощами, тартар из форели с добавлением крабов и авокадо, судак с картофельным пюре, ломтиками кабачка и щучьей икрой.
При этом особое внимание уделили морепродуктам. Не обошлось и без супа-пюре из тыквы с кусочками вяленого гуся. В качестве десерта были предложены яблочный пирог с ванильным мороженым и ассорти татарских сладостей.