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В Казани Владимира Путина и лидеров стран СНГ угостили треугольниками

В меню торжественного ужина также вошли голень ягненка с овощами, тартар из форели с добавлением крабов и авокадо.
Источник: Комсомольская правда

В Казани президента России Владимира Путина и лидеров пяти стран СНГ угостили треугольниками. Меню с торжественного ужина опубликовали в телеграм-канале «Пул Первого».

Повара для почетных гостей приготовили голень ягненка с овощами, тартар из форели с добавлением крабов и авокадо, судак с картофельным пюре, ломтиками кабачка и щучьей икрой.

При этом особое внимание уделили морепродуктам. Не обошлось и без супа-пюре из тыквы с кусочками вяленого гуся. В качестве десерта были предложены яблочный пирог с ванильным мороженым и ассорти татарских сладостей.

Путин Владимир