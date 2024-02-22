Памятник Юрию Гагарину хотят установить в Нижнем Новгороде

Обращение об этом уже направлено в городской Комитет по увековечению памяти.
Отмечается, что в Нижнем Новгороде Юрий Гагарин успел побывать в феврале 1963 года. Тогда он посетил ГАЗ, съездил на родину В. П. Чкалова и другие объекте.
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Обращение об этом уже направлено в городской Комитет по увековечению памяти.
Отмечается, что в Нижнем Новгороде Юрий Гагарин успел побывать в феврале 1963 года. Тогда он посетил ГАЗ, съездил на родину В. П. Чкалова и другие объекте.