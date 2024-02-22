Глава петербургского ЗАКСа Александр Белький поздравил петербуржцев с 23 февраля

"Хочу пожелать мужчинам, чтобы они оставались мужчинами, а не были просто людьми мужского пола. Это очень важно, когда ты являешься защитником своей семьи, Родины, города, огромной большой страны.
Отдельно хочу поздравить ребят, которые находятся в зоне специальной военной операции, которые отстаивают сейчас независимость нашей страны, право на существование русского мира. Ребята, с которыми я встречаюсь во время поездок в зону СВО, точно знают, за что воюют. Это самое главное. Может быть, они даже лучше нас понимают, что такое Родина", — сказал Бельский.
Глава ЗакСа поздравил петербуржцев с праздником и пожелал всем мужчинам в нашей стране жить с четким пониманием того, что за ними — их семьи, Родина и Бог.
Ранее «МК в Питере» пообщался с психологом Андреем Смирновым о том, стоит ли поздравлять с 23 февраля не служивших мужчин. Специалист напомнил, что гражданскую позицию определяет не только служба в армии.