Глава петербургского ЗАКСа Александр Белький поздравил петербуржцев с 23 февраля

Отдельно хочу поздравить ребят, которые находятся в зоне специальной военной операции, которые отстаивают сейчас независимость нашей страны, право на существование русского мира. Ребята, с которыми я встречаюсь во время поездок в зону СВО, точно знают, за что воюют. Это самое главное. Может быть, они даже лучше нас понимают, что такое Родина", — сказал Бельский.