Песков назвал позором для США оскорбления Байдена в адрес Путина

За последние несколько лет Байден неоднократно позволял себе оскорбительные высказывания в адрес российского президента. Так, в марте 2021 года он согласился с утверждением о том, что Путин является убийцей. Президент России в ответ пожелал американскому коллеге здоровья и отметил, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало. «Я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: “Кто как обзывается — тот так и называется”», — заявил тогда Путин.