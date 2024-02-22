Депутат: никто толком не знает, о чем власти говорят на встречах с представителями НАТО

«К сожалению, никто не знает толком, о чем идет речь на встречах властей Молдовы с представителями НАТО, ведь Республика Молдова не является членом альянса».
Депутат напомнила, что Молдова, согласно Конституции, имеет статус постоянного нейтралитета, однако власти республики постоянно втягивают ее в военные авантюры.
«Наша страна никак не может быть задействована в каких-либо учениях, строительстве каких-либо военных баз. Молдова является нейтральным государством согласно Конституции. Сегодня нашу страну из-под палки загоняют, чтобы она участвовала в каких-то военных авантюрах. Считаю, что сегодня безопасность наших граждан власть подвергает значительной угрозе. Но мы — мирное и маленькое государство, мы ни с кем не собираемся воевать».
Ранее глава Минобороны Молдовы Анатолие Носатый заявлял, что в 2023 году Нацармия провела 19 военных учений, «в основном под присмотром западных инструкторов», а в нынешнем году продлен действующий «Индивидуальный план партнерства» республики с НАТО. При этом статья 11 Конституции страны закрепляет за Молдовой статус постоянного нейтралитета.
В МИД России выражали обеспокоенность тем фактом, что НАТО поставляет Молдове дроны и летальное вооружение, призывая власти страны прекратить игры с безопасностью и прислушаться к интересам народа. Как отмечал замглавы МИД России Михаил Газузин, такое взаимодействие Молдовы с Североатлантическим альянсом может обернуться для республики утратой суверенитета.