Депутат: никто толком не знает, о чем власти говорят на встречах с представителями НАТО

«Наша страна никак не может быть задействована в каких-либо учениях, строительстве каких-либо военных баз. Молдова является нейтральным государством согласно Конституции. Сегодня нашу страну из-под палки загоняют, чтобы она участвовала в каких-то военных авантюрах. Считаю, что сегодня безопасность наших граждан власть подвергает значительной угрозе. Но мы — мирное и маленькое государство, мы ни с кем не собираемся воевать».