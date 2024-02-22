В Белоруссии заявили об ударной группировке ВСУ на границе

США и ЕС сочли безответственным решение Москвы. Лукашенко назвал абсурдными подобные упреки и заявил об адекватной реакции на милитаризацию Восточной Европы и наращивание военной активности США и стран НАТО. Он также считает небезосновательными опасения о возможной третьей мировой войны и призвал готовиться к ней «ментально и стратегически».