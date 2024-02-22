В Белоруссии заявили об ударной группировке ВСУ на границе

Украина сосредоточила на границе с Белоруссией ударную группировку численностью 112−114 тыс. человек, заявил министр обороны республики Виктор Хренин в интервью «России 24».
«На сегодняшний день — порядка 112−114 тыс. [человек] эта группировка. Из них для непосредственной охраны украинско-белорусской границы привлекаются чуть больше-меньше 17 [тыс.]», — заявил глава Минобороны.
Минск регулярно объявляет об усилении границы с Украиной на юге страны и проводит учения в ближайших регионах после начала спецоперации России. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призывал стороны конфликта к мирным переговорам и выражал поддержку Москве.
Президент России Владимир Путин в июне 2023 года объявил о доставке в Белоруссию первых снарядов тактического ядерного оружия. Он объяснил необходимость таких мер размещением США ядерного оружия в Турции, Германии, Италии, Нидерландах и других европейских странах. Путин также пообещал завершить эту работу до конца года.
США и ЕС сочли безответственным решение Москвы. Лукашенко назвал абсурдными подобные упреки и заявил об адекватной реакции на милитаризацию Восточной Европы и наращивание военной активности США и стран НАТО. Он также считает небезосновательными опасения о возможной третьей мировой войны и призвал готовиться к ней «ментально и стратегически».