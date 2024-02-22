Из Германии в Крым вернулись около 220 семей в 2023 году

По его словам, с 2014 года поступило около 1,5 тысяч обращений от граждан Германии. Как пояснил парламентарий, речь идет о людях, эмигрировавших из СССР и России. Они долгое время прожили в Германии. Немецкие граждане просили помочь с возвращением и обустройством в России, в частности, в Крыму. Как подчеркнул Гемпель, до воссоединения полуострова с Россией таких обращений и вовсе не поступало.