Из Германии в Крым вернулись около 220 семей в 2023 году

В 2023 году в Крым вернулись около 220 российских семей, в свое время переехавших в Германию. Об этом сообщил председатель комитета Госсовета республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
По его словам, с 2014 года поступило около 1,5 тысяч обращений от граждан Германии. Как пояснил парламентарий, речь идет о людях, эмигрировавших из СССР и России. Они долгое время прожили в Германии. Немецкие граждане просили помочь с возвращением и обустройством в России, в частности, в Крыму. Как подчеркнул Гемпель, до воссоединения полуострова с Россией таких обращений и вовсе не поступало.
— Наоборот, был отток и много желающих выехать в ту же Германию. За прошлый год порядка 220 семей российских немцев — тех, кто вернулся на постоянное место жительство к нам в Республику Крым, — сказал руководитель парламентского комитета агентству ТАСС.
По его словам, вернувшиеся в Крым семьи отличаются интегрированностью в немецкое общество. Гемпель отметил, что в основном это люди от 40 лет и старше. Парламентарий назвал главные причины их переезда в Крым. По его словам, это опасения за воспитание детей из-за пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в Европе, а также крепкие связи с русским языком и культурой.
— Приезжают люди, которые покупают жилье, строят здесь свои дома. Как правило, они занимаются каким-то малым бизнесом, дают рабочие места, — рассказал Гемпель.