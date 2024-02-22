Мэр Омска посетил ТЭЦ-5 и выяснил причину аварии

Оказалось, виной всему свищ на котлоагрегате № 9. Сейчас его устраняют специалисты. К вечеру 22 февраля планируют закончить работы и запустить котёл. Пока нагрузка распределена между остальными котлами, что позволяет обслуживать всех жителей теплом и горячей водой.