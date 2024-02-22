Мэр Омска посетил ТЭЦ-5 и выяснил причину аварии

Мэр Омска Сергей Шелест в своём Telegram-канале рассказал о проведении совещания на ТЭЦ-5 в связи с понижением параметров. На совещании присутствовал так же прокурор Павел Попов и заместитель мэра Евгений Фомин.
Оказалось, виной всему свищ на котлоагрегате № 9. Сейчас его устраняют специалисты. К вечеру 22 февраля планируют закончить работы и запустить котёл. Пока нагрузка распределена между остальными котлами, что позволяет обслуживать всех жителей теплом и горячей водой.
Ранее мы сообщали, что в редакцию omsk.aif.ru обратились жители Центрального округа и рассказали, что в общедомовых чатах появилось сообщение, что на ТЭЦ-5 снова снижены параметры.