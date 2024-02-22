Депутаты Заксобрания Омской области назначили трех мировых судей

Сегодня, 22 февраля, Законодательное собрание Омской области назначило трех мировых судей. Еще один судья будет занимать должность мирового судьи, пока идет поиск кандидата на эту должность.
Так, Сергей Румянцев был назначен мировой судьей судебного участка № 20 в Омском судебном районе Омской области. Елена Ковальская стала мировой судьей судебного участка № 20 в Центральном судебном районе Омска, а Влада Морозова — мировой судьей участка в Центральном судебном районе Омска. Срок полномочий — 3 года.
Обязанности мирового судьи судебного участка № 9 в Кормиловском районе Омской области будет исполнять судья в отставке Галина Шарушинская. Срок полномочий — до одного года (пока место вакантно). Соответствующее решение приняли парламентарии.
Ранее Владимир Путин утвердил кандидатуры восьми судей и одного председателя суда в Омской области.