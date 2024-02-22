Особенности голосования на выборах президента РФ 2024 года

Выборы президента России, которые состоятся в марте, — безусловно, главное политическое событие 2024 года. Это будут восьмые по счету выборы главы нашего государства. Что изменилось в процедуры выборов в наши дни? Как будет проходить голосование?
Совсем недавно голосовать можно было только один день и строго на избирательном участке. Сегодня мы имеем набор предложений и технологий для участия в голосовании. Надо признать, что в настоящее время российская избирательная система, по оценкам непредвзятых экспертов, является одной из самых эффективных и технологичных избирательных систем в мире. Если использовать терминологию бизнеса, то избирательная система России клиентоориентирована.
Еще в прошлом году в Нижегородской области была внедрена и апробирована кампания «ИнформУИК» по адресному информированию избирателей в формате поквартирных (подомовых) обходов, с использованием специального мобильного приложения. В этом году с 17 февраля кампания «ИнформУИК» началась во всех районах области. По данным областной избирательной комиссии, 7 445 членов участковых избирательных комиссий (УИК) Нижегородской области задействованы в проекте «ИнформУИК» на территории региона в преддверии выборов президента РФ.
Уже известно, что на закупку 7566 планшетов из бюджета выделили 86,63 млн рублей. Кроме того, на дополнительную оплату за подомовой обход избирательным комиссиям региона выделили еще 175,13 млн рублей.
В целях обеспечения безопасности нижегородцев, как сообщили в Облизбиркоме, участники проекта «ИнформУИК» в ходе поквартирных обходов должны соответствовать единым утвержденным стандартам. Каждый обходчик должен иметь при себе:
• удостоверение члена УИК,
• бейдж члена УИК с подписью председателя комиссии и печатью,
• значок в виде галочки в цветах российского триколора,
• брендированную сумку,
• информационный материал,
• планшет.
В ходе такого обхода членам УИК предстоит дойти до каждого избирателя, пригласить на выборы, рассказать о кандидатах, проинформировать о дате и способах голосования, месте расположения и времени работы участковых избирательных комиссий.
Часто задают вопрос о наличии в бюллетене графы «против всех». Такой графы в бюллетене нет. Еще в 2006 году данную графу отменили законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены формы голосования против всех кандидатов».
Для того, чтобы заполнить бюллетень правильно, надо обратить внимание на то, что памятка по заполнению избирательного бюллетеня находится в его верхней части и называется «Разъяснение о порядке заполнения избирательного бюллетеня». Для выражения своего волеизъявления, избирателю необходимо поставить любой знак в пустом квадрате справа от фамилии одного из зарегистрированных кандидатов, в пользу которого он решил проголосовать. Если на избирательном участке, где проводится голосование, установлены прозрачные ящики для сбора бюллетеней, то в целях защиты тайны выбора избирателя заполненный бюллетень необходимо опускать в ящик лицевой стороной вниз.
Член комиссии обменяет бюллетень с ошибкой на новый и выдаст его избирателю. Испорченные бюллетени погашаются членами УИК и не учитываются в качестве голоса избирателя.
Избирателю важно помнить, что бюллетень будет признан недействительным, если в нем отсутствуют какие-либо письменные отметки в квадратах, расположенных справа от каждого информационного блока о зарегистрированных кандидатах. Бюллетень также признается недействительным, если избиратель поставил отметки в двух или более квадратах для волеизъявления. Такие бланки подсчитываются членами УИК, опечатываются и в дальнейшем не учитываются.
Избиратель может отдать свой голос на выборах президента РФ только за одного кандидата, отметив это любым знаком в специальном квадрате на избирательном бюллетене.
Если избиратель не может прибыть в помещение для голосования по уважительной причине (болезни, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, нуждающимися в помощи, и иным значимым причинам), то он имеет право принять участие в выборах президента вне помещения для голосования. Чтобы проголосовать из дома на бумажных бюллетенях, избирателю необходимо подать заявление, где указывается ФИО, место жительства и причина, по которой избиратель не сможет посетить избирательный участок в период проведения выборов. Подать заявление можно лично в УИК, по телефону или на портале «Госуслуг» с 5 марта по 11 марта включительно. Голосование по месту проживание пройдет в те же дни, что и на избирательных участках — с 15 по 17 марта.
Уже не первый год на избирательных участках используют для учета бюллетеней комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Это электронное устройство, которое подсчитывает количество голосов избирателей. Для голосования с использованием КОИБ применяют бумажные избирательные бюллетени. Избиратель кладет бюллетень лицевой стороной на сканер устройства, который оперативно распознает информацию и загружает документ. КОИБ помогает членам УИК подсчитывать количество голосов избирателей и отсеивать недействительные бюллетени. В этом году в период проведения выборов президента России КОИБ установят на 13 861 избирательном участке, сообщил ЦИК РФ.
Чтобы быть допущенным к голосованию и получить избирательный бюллетень, необходимо предъявить действующий паспорт или документ, заменяющий его. К таким документам относятся:
— временное удостоверение личности гражданина РФ, которое оформляют в МВД на время оформления паспорта;
— военный билет, удостоверение взамен военного билета или удостоверение гражданина проходящего военную службу.
Копия паспорта, водительские права и пенсионное удостоверение не являются документами, заменяющими паспорт гражданина России для получения избирательного бюллетеня на голосовании.
Перед выдачей бюллетеня член избирательной комиссии обязательно проверяет у избирателя паспорт или документ, заменяющий его. Избирательный бюллетень выдается избирателю лично.
Но проголосовать можно и не приходя на избирательный участок лично. Нижегородская область вошла в число 29 регионов, где будет использоваться дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Нижегородцы используют данный вид голосования уже не первый раз. Надежность, безопасность и стабильность работы ДЭГ оценили на выборах в 2020, 2021 и 2023 годах.
ДЭГ дает возможность проголосовать без бумажного избирательного бюллетеня — с помощью мобильного телефона, планшета, персонального компьютера с использованием специального программного обеспечения. Чтобы стать участником ДЭГ, необходимо обладать активным избирательным правом и иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах».
Для подачи заявления для участия в ДЭГ необходимо:
• зайти в личный кабинет на портале «Госуслуги»: gosuslugi.ru;
• активировать баннер «Дистанционное электронное голосование»;
• проверить и при необходимости отредактировать свои персональные данные и номер телефона;
• подтвердить информацию и согласие на обработку персональных данных;
• нажать «Подать заявление».
Далее в личный кабинет портала «Госуслуги» придет уведомление с результатом рассмотрения заявления. Если результат «Учтено», значит статус участника ДЭГ подтвержден.
Проголосовать дистанционно можно будет с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта с помощью мобильного телефона/смартфона, планшета, персонального компьютера или ноутбука с доступом к интернету. Алгоритм голосования в формате ДЭГ будет своевременно доведен до избирателей в преддверии выборов.
По данным центральной избирательной комиссии, в России на электронное голосование уже зарегистрировалось больше миллиона с четвертью избирателей. В Нижегородской области для участия в дистанционном электронном голосовании на портале «Госуслуги» (по данным на 20 февраля 2024 года) подано 133 680 заявлений.
Об остальных особенностях голосования на выборах президента в 2024 году — в следующем материале.