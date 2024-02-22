Особенности голосования на выборах президента РФ 2024 года

Если избиратель не может прибыть в помещение для голосования по уважительной причине (болезни, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, нуждающимися в помощи, и иным значимым причинам), то он имеет право принять участие в выборах президента вне помещения для голосования. Чтобы проголосовать из дома на бумажных бюллетенях, избирателю необходимо подать заявление, где указывается ФИО, место жительства и причина, по которой избиратель не сможет посетить избирательный участок в период проведения выборов. Подать заявление можно лично в УИК, по телефону или на портале «Госуслуг» с 5 марта по 11 марта включительно. Голосование по месту проживание пройдет в те же дни, что и на избирательных участках — с 15 по 17 марта.