В Крыму объявлены дополнительные нерабочие дни

Дополнительные нерабочие праздничные дни по случаю указанных праздников объявляют в Крыму ежегодно. Кроме того, в марте в республике дополнительно установлен еще один нерабочий праздничный день — День воссоединения с Россией. Он отмечается ежегодно 18 марта.