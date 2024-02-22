В Крыму объявлены дополнительные нерабочие дни

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. Крымчане в 2024 году получат четыре уже традиционных дополнительных праздничных выходных в связи с празднованием христианских и мусульманских религиозных праздников. Даты определены соответствующим Указом главы Крыма, опубликованным на официальном портале республиканского правительства.
«Объявить нерабочими праздничными днями на территории Республики Крым 12 апреля 2024 года — в связи с празднованием Ораза-байрама, 6 мая 2024 года — в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения (Пасхи)», — сказано в документе.
Также указом главы Крыма праздничными нерабочими днями определены 17 июня 2024 года — в связи с празднованием Курбан-байрама и 24 июня 2024 года — в связи с празднованием дня Святой Троицы.
Дополнительные нерабочие праздничные дни по случаю указанных праздников объявляют в Крыму ежегодно. Кроме того, в марте в республике дополнительно установлен еще один нерабочий праздничный день — День воссоединения с Россией. Он отмечается ежегодно 18 марта.
Текущая рабочая неделя в Крыму также сокращена по случаю Дня защитника Отечества. С учетом того, что 23 февраля приходится на пятницу, россиян ждут трехдневные выходные.
Следующие длинные выходные в Крыму будут в марте — по случаю Международного женского дня. Праздник приходится на пятницу, поэтому трудящиеся будут отдыхать три дня — с 8 по 10 марта.