В Калининграде прокомментировали запрет россиянам покидать поезда в Литве

Правительство Литвы приняло решение с 1 марта закрыть погранпункты «Лаворишкес» и «Райгардас» на границе с Белоруссией, а также запретить посадку и высадку пассажиров на железнодорожных станциях «Кена» и «Кибартай». При этом пассажирские поезда российского холдинга РЖД уже несколько лет идут в Калининград через Литву без посадки и высадки пассажиров на территории этой страны, следует из сообщений компании, которые изучило РИА Новости.