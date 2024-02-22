КАЛИНИНГРАД, 22 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков назвал очередным проявлением русофобии решение властей Литвы запретить посадку и высадку пассажиров российских поездов на железнодорожных станциях «Кена» («Кяна») и «Кибартай».
Правительство Литвы приняло решение с 1 марта закрыть погранпункты «Лаворишкес» и «Райгардас» на границе с Белоруссией, а также запретить посадку и высадку пассажиров на железнодорожных станциях «Кена» и «Кибартай». При этом пассажирские поезда российского холдинга РЖД уже несколько лет идут в Калининград через Литву без посадки и высадки пассажиров на территории этой страны, следует из сообщений компании, которые изучило РИА Новости.
Кроме как очередным проявлением русофобии это назвать сложно. Власти Литвы уже поступились даже правилами ЕС в своих стремлениях выслужиться перед своими заокеанскими хозяевами. Единственное, что необходимо к этому добавить, это то, что данная мера коснется минимального количества граждан нашей страны.
Литва в 2022 году из-за санкций Евросоюза ограничила сухопутный транзит в Калининградскую область и ввела квоты для перевозки подпадающих под санкции товаров по железной дороге.
Грузы в область из других регионов России было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах.