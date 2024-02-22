Путин открыл новый перинатальный центр в Казани

Президент РФ Владимир Путин дал официальный старт работе Перинатального центра Городской клинической больницы № 7 в Казани. Новое медицинское учреждение станет важным элементом системы здравоохранения города и призвано обеспечить качественное медицинское сопровождение беременным женщинам, роженицам и родильницам из группы высокого риска.
Центр рассчитан на оказание помощи не только жителям Казани, но и близлежащих районов Республики Татарстан, а также прикрепленному населению из местных женских консультаций. В перинатальном центре планируется проведение около 8000 родов в год.
В мероприятии по запуску центра, проведенном в формате видеоконференции, также приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев.
Ранее мы писали, что Путин встретился с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. В ходе встречи глава страны выразил благодарность за помощь и поддержку в организации международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», проходящего в Казани.