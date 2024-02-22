В начале февраля стало известно, что господин Сергеев может перейти на работу в КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта». И. о. директора МКУ «Пермблагоустройство» назначен главный инженер учреждения Даниил Зырянов.
Краевое дорожное управление обрело начальника
Бывший начальник МКУ «Пермблагоустройство» Дмитрий Сергеев с 19 февраля назначен руководителем краевого государственного бюджетного учреждения «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на региональный минтранс.