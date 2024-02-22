Жители Гагаузии собрались на митинг у здания КС Молдавии

«Нас пытаются запугать и спровоцировать на конфликт, но мы этого не допустим. Мы против (президента — ред.) Майи Санду, она сделала так, чтобы мы сегодня здесь стояли, не только потому что нас лишают полномочий. Нас лишают денег, которые придется отнимать у наших детей», — заявил Суходольский на протесте у здания КС.