Как Севастополь отметит День защитника Отечества

В кинотеатрах «Москва», «Победа», «Россия», «Октябрь» и «Моряк» в 9 утра бесплатно покажут военную драму «Два бойца», в библиотеке им. Толстого проведут лекцию о русских полководцах, в Севастопольском центре культуры и искусств — выставку художника Сергея Берлова. Кроме того, в клубах и домах культуры сел Андреевка, Фронтовое, Первомайское и Хмельницкое состоятся праздничные концерты.