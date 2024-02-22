Как Севастополь отметит День защитника Отечества

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. В Севастополе ко Дню защитника Отечества запланирован ряд праздничных мероприятий. Программу в своем Telegram-канале опубликовал губернатор города Михаил Развожаев.
«Напоминаю, в городе по-прежнему продолжает действовать “желтый” уровень опасности, поэтому массовых общегородских мероприятий не будет. Но мы все же постарались сделать для севастопольцев праздник», — написал он.
22 февраля череду праздничных мероприятий откроет премьера оратории «Василий Теркин» в Севастопольском центре культуры и искусств, а также праздничный концерт «На страже мира и добра» в Инкермане.
23 февраля на площади Нахимова откроется масштабная фотовыставка о событиях «Крымской весны», где представят главные достижения Севастополя за десять лет. Музей обороны Севастополя проведет день открытых дверей, также бесплатно можно будет посетить Оборонительную башню Малахова кургана.
В кинотеатрах «Москва», «Победа», «Россия», «Октябрь» и «Моряк» в 9 утра бесплатно покажут военную драму «Два бойца», в библиотеке им. Толстого проведут лекцию о русских полководцах, в Севастопольском центре культуры и искусств — выставку художника Сергея Берлова. Кроме того, в клубах и домах культуры сел Андреевка, Фронтовое, Первомайское и Хмельницкое состоятся праздничные концерты.
«24 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Тараса Шевченко откроется спортивный праздник для всей семьи — фестиваль ГТО “10 лет — VMESTE”, в котором могут принять участие все жители города. Вход на мероприятие свободный, регистрация — за 30 минут до старта. Начало в 12.00».
«Желтый» уровень опасности действует в Крыму и Севастополе в связи с высокими рисками террористических атак со стороны Украины — его постоянно продлевают. В Крыму и других приграничных регионах России также введен «средний уровень реагирования». Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.