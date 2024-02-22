Самарских защитников Отечества наградили госнаградами

Руководитель области отметил, что единство народа и армии всегда было залогом сохранения и развития Отечества. «И сегодня это единство есть в нашем обществе. Мы чувствуем консолидацию вокруг Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина и знаем, что все цели, которые ставит перед собой наша страна в ходе специальной военной операции, — мы обязательно выполним, враг будет разбит и Победа будет за нами. Залогом тому — единство дел и помыслов, наша верность Отчизне, которая, как поется в гимне нашей страны, дает нам силу, — уверен Дмитрий Азаров. — За Россию, дорогие друзья, с праздником вас! Новых свершений, побед по всем фронтам и направлениям, и одной нам Победы на всех»!