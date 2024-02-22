Российские военные освободили населенный пункт Победа в ДНР

«На Донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск освободили населенный пункт Победа», — уточнили в ведомстве.
Российские бойцы также улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Красногоровка в ДНР.
Общие потери ВСУ на Донецком направлении составили:
свыше 410 военнослужащих;танк;три боевые бронированные машины;пять автомобилей;самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и «Богдана»;гаубица Д-20;САУ «Гвоздика».
В последние месяцы российские военные усилили успешные наступательные действия в ДНР.
Так, 25 декабря министр обороны Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Марьинки, расположенной около Донецка.
Вечером 17 февраля он доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки. Общая площадь освобожденной территории при боях за город составила 31,75 квадратного километра. Противник потерял более полутора тысяч военнослужащих.
Освобождение Авдеевки и Марьинки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
На этой неделе Шойгу заявил, что российские военные продолжают наступление в западном направлении после взятия города.