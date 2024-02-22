Путин дал старт строительству центра научных исследований «Сибура» в Казани

КАЗАНЬ, 22 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по видеоконференцсвязи дал старт строительству центра научных исследований и масштабирования технологий «Сибура» в Казани.
Центр научных исследований и масштабирования технологий ПАО «Сибур Холдинг» строится в Казани. Площадь центра составит 18 тысяч квадратных метров. Планируется, что там будут работать 300 человек, из которых не менее 30% будет с учеными степенями.
Ключевыми направлениями работы центра будут в том числе синтез и пилотирование новых продуктов для развития существующих цепочек компании и создания принципиально новых материалов, продвинутое моделирование и инжинириг процессов, разработка новых технологий, реализация проектов в рамках декарбонизации, экономики замкнутого цикла и цифровых инициатив.