В зону СВО ушел добровольцем 55-летний депутат районного совета Башкирии

В зону проведения военной спецоперации ушел 55-летний депутат из Аургазинского района Айрат Габбасов. Там он находится с июня прошлого года, а недавно прибыл домой в краткосрочный отпуск, рассказал в своих соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров.
С 2012 года Айрат Габбасов возглавил МУП «Производственное управление ЖКХ», которое обеспечивает Аургазинский район теплом и услугами в сфере ЖКХ.
«Будучи депутатом Совета он с особым вниманием он относится к решению поступающих от людей вопросов. А еще оказывает благотворительную, меценатскую помощь школам, детским садам, спортивной школе, домам культуры, участникам Великой Отечественной войны, локальных войн в Афганистане и Чечне», — отметил Радий Хабиров.
С первых дней СВО участвовал в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих. Сейчас служит в полку «Башкортостан».