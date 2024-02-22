В зону СВО ушел добровольцем 55-летний депутат районного совета Башкирии

В зону проведения военной спецоперации ушел 55-летний депутат из Аургазинского района Айрат Габбасов. Там он находится с июня прошлого года, а недавно прибыл домой в краткосрочный отпуск, рассказал в своих соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров.