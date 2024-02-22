Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В зону СВО ушел добровольцем 55-летний депутат районного совета Башкирии

С первых дней он собирал гуманитарную помощь для военнослужащих.
Источник: соцсети

В зону проведения военной спецоперации ушел 55-летний депутат из Аургазинского района Айрат Габбасов. Там он находится с июня прошлого года, а недавно прибыл домой в краткосрочный отпуск, рассказал в своих соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров.

С 2012 года Айрат Габбасов возглавил МУП «Производственное управление ЖКХ», которое обеспечивает Аургазинский район теплом и услугами в сфере ЖКХ.

«Будучи депутатом Совета он с особым вниманием он относится к решению поступающих от людей вопросов. А еще оказывает благотворительную, меценатскую помощь школам, детским садам, спортивной школе, домам культуры, участникам Великой Отечественной войны, локальных войн в Афганистане и Чечне», — отметил Радий Хабиров.

С первых дней СВО участвовал в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих. Сейчас служит в полку «Башкортостан».