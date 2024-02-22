Межевич: последние два года для России и Беларуси были крайне непростыми

«Даже наши “бегухи” побежали вслед за вашими. Они сели за одни и те же столики в Риге и Вильнюсе, Варшаве и Праге, Берлине и Лондоне (кто побогаче). Тем самым даже в такой парадоксальной форме доказав, что мы братья. Провалившийся проект Тихановской нам показали в виде новой формы — проект Навальной. Многие мои коллеги из Республики Беларусь просто смеялись, насколько это было для них известной, практически один в один повторенной комбинацией», — констатирует эксперт.