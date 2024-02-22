Межевич: последние два года для России и Беларуси были крайне непростыми

Конец февраля будет очень долго вспоминаться как дата начала СВО, последние два года стали и для россиян, и для белорусов крайне непростым временем. Беларусь и РФ развиваются по схожей модели, но все же это не одна, а две страны в одной, общей форме сосуществования, отметил в комментарии Sputnik российский эксперт, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, профессор Николай Межевич.
«Даже наши “бегухи” побежали вслед за вашими. Они сели за одни и те же столики в Риге и Вильнюсе, Варшаве и Праге, Берлине и Лондоне (кто побогаче). Тем самым даже в такой парадоксальной форме доказав, что мы братья. Провалившийся проект Тихановской нам показали в виде новой формы — проект Навальной. Многие мои коллеги из Республики Беларусь просто смеялись, насколько это было для них известной, практически один в один повторенной комбинацией», — констатирует эксперт.
При этом, по словам Межевича, прошедшие два года показали лучшие черты — белорусы и россияне сохранили себя людьми и невзирая ни на что продолжали продвигать интеграционную модель.
«Республика Беларусь приближается к единому дню голосования. Я не ожидаю никаких сюрпризов, я абсолютно уверен в мудрости белорусского народа. Уверен в том, что, выбирая между призрачными “златыми горами” и реальностью эффективной социально-экономической политики, выверенным десятилетиями союзом Беларуси с Россией, мои друзья сделают правильный выбор, поддержат тех кандидатов, которые делом на предшествующих этапах работы в органах местного самоуправления показали себя как сторонники мирной, процветающей, динамично развивающейся Республики Беларусь», — подытожил Межевич.