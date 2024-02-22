Владимир Путин и Рустам Минниханов открыли новый хоспис в Казани

Президент России Владимир Путин, раис Татарстана Рустам Минниханов и государственный советник РТ Минтимер Шаймиев по видеосвязи открыли новое здание хосписа «Наташа» в Казани.
Медучреждение для взрослых пациентов построено находится на улице Братьев Батталовых. Его площадь составляет около 8,7 тыс. кв. м, в хосписе предусмотрено 60 мест.
В стационаре учреждения планируется принимать онкологических пациентов и других с тяжелыми заболеваниями, а также участников СВО, нуждающихся в паллиативной помощи.
В хосписе предусмотрены гостиничные номера для родственников, обустроены прогулочные зоны, мини гольф-поле. Также на территории есть церковь и мечеть.
В конце декабря сообщалось о завершении строительства хосписа.