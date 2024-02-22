Мэр Перми назвал первый объект голосования для благоустройства

Во время выезда обсуждались планы по модернизации автобусных остановок у торгового центра «Кит». В планах на ближайшие два года — обновить остановки по улицам Ушинского, Аркадия Гайдара и Юрша. Все они будут соответствовать уровню павильонов, который обеспечен в центре города. Также здесь осмотрели торговые ряды. Эдуард Соснин поручил департаменту экономики и промышленной политики дооснастить их ветрозащитой.