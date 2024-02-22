Мэр Перми назвал первый объект голосования для благоустройства

На днях глава Перми Эдуард Соснин посетил с рабочим выездом Мотовилихинский район. Особенностью этого формата стало выстраивание тесного контакта с жителями районов, решение их проблем и оперативное реагирование на запросы. Особое внимание мэр уделил проблемным точкам и планам развития района.
Во время выезда глава города назвал первый объект голосования за объекты благоустройства. Им стал Сквер журналистов на улице Уинской. Голосование по отбору общественных пространств в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» стартует 15 марта.
— Сквер вошел в список объектов. Считаю, что эта локация может стать «жемчужиной» микрорайона. Главное, чтобы жители активно за него голосовали, — подчеркнул градоначальник.
В случае победы в сквере планируется заменить покрытие дорожек и площадок, установить малые архитектурные формы, обновить детскую площадку и озеленение территории.
Ранее жители Садового жаловались на плохую уборку снега на пересечении улиц Патриса Лумумбы и Аркадия Гайдара. Эдуард Соснин лично проверил, как ведется работа в этом направлении, и поручил департаменту дорог и благоустройства проработать с подрядчиками вопрос оперативного реагирования на сигналы пермяков.
Здесь же проверили проезд вдоль стадиона «Трудовые резервы». Ранее он был бесхозяйный, а летом прошлого года перешел в муниципальную собственность. В этом году городские власти намерены включить проезд в новый контракт с подрядчиком на его содержание. Также прорабатывается вопрос с благоустройством.
Во время выезда обсуждались планы по модернизации автобусных остановок у торгового центра «Кит». В планах на ближайшие два года — обновить остановки по улицам Ушинского, Аркадия Гайдара и Юрша. Все они будут соответствовать уровню павильонов, который обеспечен в центре города. Также здесь осмотрели торговые ряды. Эдуард Соснин поручил департаменту экономики и промышленной политики дооснастить их ветрозащитой.
Кроме того, глава Перми встретился с жителями Мотовилихи и ответил на интересующие их вопросы. Во время встречи обсудили вопросы благоустройства и уборки снега, работу ливневой канализации, транспортную инфраструктуру, строительство и содержание спортивных объектов и другие.