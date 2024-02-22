Губернатор Новосибирской области вручил ордена и медали участникам СВО

Так, разведчику, капитану Владимиру Сайбелю присвоили звание Героя Российской Федерации. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Также Андрей Травников вручил участникам спецоперации Орден «Мужества», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медали «За отвагу».
— Сегодня вы непросто несете службу, а объединяете всех нас вокруг президента, вокруг нашего общего дела, — отметил глава Новосибирской области.
На сегодняшний день звание Герой России имеют порядка 60 участников СВО из Сибири. Из них 32 военных являются выпускниками Новосибирского военного командного училища.