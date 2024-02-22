Путин поздравил со 105-летием Казанское высшее танковое училище

КАЗАНЬ, 22 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил со 105-летием Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменное училище, отметив, что его выпускники проявляют себя наилучшим образом в ходе специальной военной операции.
В ходе церемонии открытия медобъектов и начала строительства Центра научных исследований и масштабирования технологий компании ПАО «Сибур Холдинг» в Татарстане один из участников обратился к Путину с просьбой поздравить личный состав и всех выпускников Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища со 105-летием.
«С удовольствием это делаю. Завтра у нас день праздничный для всех военнослужащих, да и для всей страны, потому что у нас в России испокон веков ценили и ценят защитников отечества, ценят ваше мужество, героизм, ценят вашу готовность к самопожертвованию ради интересов родины, ради ее будущего, ради будущего наших детей. Поэтому училища подобного рода, как в Казани, они являются основой для кадрового становления офицерского состава всей Российской Федерации».
Президент подчеркнул, что выпускники этого училища «проявляют себя самым наилучшим образом в ходе боевой работы в специальной военной операции».
«И я, конечно, с удовольствием поздравляю всех преподавателей, курсантов, выпускников этого училища и желаю вам всего самого доброго. Особенно приятно делать это в преддверие 23 февраля. Всего вам доброго, удачи», — сказал Путин.