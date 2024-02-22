Путин поздравил со 105-летием Казанское высшее танковое училище

«С удовольствием это делаю. Завтра у нас день праздничный для всех военнослужащих, да и для всей страны, потому что у нас в России испокон веков ценили и ценят защитников отечества, ценят ваше мужество, героизм, ценят вашу готовность к самопожертвованию ради интересов родины, ради ее будущего, ради будущего наших детей. Поэтому училища подобного рода, как в Казани, они являются основой для кадрового становления офицерского состава всей Российской Федерации».