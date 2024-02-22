Токаев рассказал, что позволит обогатить казахстанцев

В дальнейшем, по его словам, в целях обеспечения качественного и устойчивого развития экономики «Байтерек» намерен сосредоточить усилия на комплексном финансировании точек роста с приоритетом на сельское хозяйство, обрабатывающую промышленность, инфраструктуру, транспорт и логистику, а также жилищное строительство.