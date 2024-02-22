Путин приветствовал участников съезда добровольцев СВО в Ростове-на-Дону

«Созданный в 2015 году, Союз объединяет в своих рядах тысячи мужественных, закаленных в нелегких испытаниях людей. С первых дней агрессии, развязанной захватившими власть в Киеве неонацистами против мирных жителей Донбасса, ополченцы, добровольцы из всех регионов нашей большой страны по зову сердца пришли на помощь своим братьям», — говорится в обращении главы государства.
Сегодня добровольцы защищают Отечество в ходе специальной военной операции, «освобождают наши исторические земли», подчеркнул Владимир Путин.
«Самого глубокого уважения заслуживают серьезная поддержка, которую вы оказываете раненым товарищам и семьям павших героев, и, конечно, искренняя забота о воспитании молодежи в духе патриотизма, традиционных духовно-нравственных ценностей».
Владимир Путин завершил приветственное обращение пожеланием успехов и поздравлением с Днем защитника Отечества.