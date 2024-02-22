Зеленский признал, что у него нет плана Б на случай отсутствия помощи США

У президента Украины Владимира Зеленского нет плана Б на тот случай, если США по какой-то причине не предоставят Украине помощь, следует из его интервью телеканалу Fox News.
Президент выразил разочарование «бюрократией» как препятствием на пути получения необходимой поддержки, а также нехваткой технологий и оружия. В какой-то момент он сказал, что «время — деньги».
Зеленский также рассказал, что продолжал настаивать на необходимости поставок от союзников, в том числе от США, понимая, что поддержка борьбы Украины в конгрессе ослабла, поскольку некоторые обеспокоены смыслом продолжения поддержки войны, у которой нет четкого финала или выхода.
«Мы должны выжить, — сказал он, — мы должны найти какие-то параллельные шаги или правила, но… Вы понимаете, что эта помощь имеет решающее значение».
20 февраля президент Украины заявил о тяжелой ситуации на нескольких участках линии боевого соприкосновения. Он также указал на то, что ВСУ не хватает вооружения и военной техники, и отметил задержку поставок помощи из стран Запада. 16 февраля о плохой для украинской армии ситуации на фронте заявил также глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.
В ночь на 17 февраля Киев объявил о начале вывода войск из Авдеевки под Донецком. Вечером того же дня российский министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки под полный контроль.
Вопрос военной помощи Украине стал предметом дискуссии в конгрессе США. 15 февраля члены палаты представителей отправились на каникулы до 28 февраля, нижняя палата так и не проголосовав по уже одобренному сенатом законопроекту о дополнительных ассигнованиях на нужды национальной безопасности. Документ, который предусматривает выделение $95,34 млрд в том числе на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню, был принят верхней палатой 13 февраля после длительных межпартийных переговоров.
Позже конгрессмены из палаты представителей США, которые на прошлой неделе представили альтернативный законопроект о помощи Украине и другим странам, призвали поддержать документ, поскольку без оружия из США «положение Украины находится под угрозой».