Зеленский признал, что у него нет плана Б на случай отсутствия помощи США

У президента Украины Владимира Зеленского нет плана Б на тот случай, если США по какой-то причине не предоставят Украине помощь, следует из его интервью телеканалу Fox News.

В ответ на вопрос о потенциальной потере американской помощи Зеленский заявил: «Нам надо будет найти что-то похожее; конечно, мы найдем, мы не будем просто стоять, мы должны выживать. Нам нужно найти параллельные шаги, параллельные линии». По его словам, которые приводит телеканал, без помощи западных стран украинские войска будут нести все больше потерь.