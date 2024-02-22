Полет Путина на Ту-160М продлится до 40 минут

«До 40 минут где-то [продлится полет]», — сказал Песков журналистам. В ответ на вопрос о маршруте он отметил, что это «военная тайна».
Ранее глава государства прибыл на взлетную полосу Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова. Кортеж президента подъехал прямо к борту. Для полета Путин переоделся в специальный летный костюм.
Российский лидер поприветствовал ожидавший его экипаж. После президент поднялся на борт.
Путин не в первый раз садится за штурвал, причем на бомбардировщике Ту-160 (еще предыдущей версии, до модернизации) он тоже уже летал. В августе 2005 года глава государства отправился на нем в район учений дальней авиации и Северного флота.
Ту-160М является модернизацией самолета Ту-160 («изделие 70», по кодификации НАТО — Blackjack, «блэкджек»; неофициальное российское название — «Белый лебедь»). Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных районах. Является самым крупным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом и самым тяжелым боевым самолетом в мире. Накануне Путин осмотрел такой самолет в цеху завода и поднялся в кабину за штурвал.