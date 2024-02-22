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Путин прибыл на взлетную полосу авиазавода в Казани для полета на Ту-160М

Президент Владимир Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиазавода имени С. П. Горбунова, чтобы совершить полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М, сообщил президентский пул журналистов.

За день до этого Путин осмотрел такой самолет в цеху завода, поднялся в кабину самолета и сел за штурвал. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что полет Путина на Ту-160М продлится до 40 минут, его маршрут — военная тайна. Он уточнил, что президент принял решение полететь на ракетоносце после посещения завода.

В прошлый раз глава государства управлял Ту-160 в августе 2005 года. Тогда он рассказал журналистам, что это был не просто полет, а испытание крылатой ракеты дальнего радиуса действия.

Путин Владимир