Путин прибыл на взлетную полосу авиазавода в Казани для полета на Ту-160М

За день до этого Путин осмотрел такой самолет в цеху завода, поднялся в кабину самолета и сел за штурвал. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что полет Путина на Ту-160М продлится до 40 минут, его маршрут — военная тайна. Он уточнил, что президент принял решение полететь на ракетоносце после посещения завода.