Влах: прошу международное сообщество обратить внимание на политические процессы в Молдове

Она отметила, что в условиях чрезвычайных обстоятельств принимаемые властями меры могут с легкостью перейти в злоупотребление.
«Справедливым будет признать, что чрезвычайные кризисы требуют принятия чрезвычайных мер. Однако действия властей легко могут привести к злоупотреблениям, если соответствующие органы наделяются широкими полномочиями при минимальном контроле. Это иллюстрирует пример моей страны, Республики Молдова, где за последние три года сложились несколько факторов: внешние и внутренние кризисы, требующие неординарных мер, и сосредоточение всех ветвей власти в руках одной политической силы».
Она призвала международное сообщество обратить внимание на происходящее в республике, особенно в контексте намеченных на осень президентских выборов.
«В этом году в Республике Молдова должны состояться выборы президента. В этом контексте соблюдение демократических принципов приобретает особую актуальность. Поэтому я прошу международное сообщество обратить пристальное внимание к политическим процессам в Молдове. Уверена, такое внимание станет тем фактором, который снизит риск нарушений прав человека», — отметила политик.