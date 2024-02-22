Влах: прошу международное сообщество обратить внимание на политические процессы в Молдове

«Справедливым будет признать, что чрезвычайные кризисы требуют принятия чрезвычайных мер. Однако действия властей легко могут привести к злоупотреблениям, если соответствующие органы наделяются широкими полномочиями при минимальном контроле. Это иллюстрирует пример моей страны, Республики Молдова, где за последние три года сложились несколько факторов: внешние и внутренние кризисы, требующие неординарных мер, и сосредоточение всех ветвей власти в руках одной политической силы».