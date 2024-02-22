С 1 апреля в Крыму начнут действовать ограничения на продажу алкоголя

С 1 апреля в Крыму начнут действовать новые правила продажи алкогольной продукции в точках общепита, которые находятся в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
Об этом сообщил начальник управления лицензирования отдельных видов хозяйственной деятельности минпромполитики РК Владимир Конивченко в эфире радио Спутник в Крыму.
По его словам, новые нормы в Крыму будут действовать для всех точек, которые продают алкоголь, вне зависимости от места их расположения. Нарушители могут лишиться лицензии.