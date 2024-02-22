Минск отреагировал на решение Литвы закрыть еще два пункта пропуска

МИНСК, 22 фев — Sputnik. Беларусь будет вынуждена жестко отреагировать на недружественные действия Вильнюса после решения закрыть автомобильные пункты пропуска «Лаворишкес» и «Райгардас» («Котловка» и «Привалка» с белорусской стороны) с 1 марта текущего года, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.
В ведомстве подчеркнули, что данное решение является исключительно политически мотивированным шагом. В Минске считают, что закрытие погранпереходов на границе еще больше ограничит пассажирское сообщение между Литвой и Беларусью.
В МИД напомнили, что аналогичные действия в 2023 году предприняли власти Польши и Латвии: Варшава оставила работать два пункта пропуска на границе с Беларусью, Рига — один.
На литовско-белорусской границе с 1 марта текущего года будут функционировать два их шести погранпереходов — «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»). Напомним, в августе прошлого года литовская сторона закрыла «Шумскас» (соответственно перестала работать «Лоша» с белорусской стороны) и «Твярячюс» («Видзы»).
Жестко отреагировать
По информации МИД, «костью в горле» для Вильнюса остается безвизовый режим, в рамках которого Беларусь предлагает литовским гражданам свободно посещать республику.
«Обоснование данного решения литовским правительством вызывает уже даже не возмущение, а скорее, просто улыбку. Такие причины, как опасность проникновения мигрантов и агентов КГБ в белорусских автобусах, проблемы с очередями, которые решаются путем закрытия погранпереходов, аргументы о том, что “соседи ведь тоже так делают”, просто не требуют комментариев».
В министерстве особо подчеркнули, что Минск будет вынужден жестко отреагировать «на эти крайне недружественные действия Вильнюса с учетом интересов своих граждан и, насколько это возможно, жителей соседних стран».