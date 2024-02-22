Минск отреагировал на решение Литвы закрыть еще два пункта пропуска

«Обоснование данного решения литовским правительством вызывает уже даже не возмущение, а скорее, просто улыбку. Такие причины, как опасность проникновения мигрантов и агентов КГБ в белорусских автобусах, проблемы с очередями, которые решаются путем закрытия погранпереходов, аргументы о том, что “соседи ведь тоже так делают”, просто не требуют комментариев».