В Новосибирске побывал председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий

Встреча со студентами НГУ стала одним из главных пунктов программы пребывания председателя партии ЛДПР Леонида Слуцкого в Новосибирске. Лидер одного из самых популярных политических движений страны весьма плодотворно пообщался с будущими специалистами.
— Мы провели протяженную, искреннюю и правдивую встречу со студентами экономического факультета НГУ, для нас — это наше будущее. Есть много задач, которые нуждаются в решении. Наша высшая школа должна стать более открытой для иностранных студентов, мы снова должны готовить учащихся — будущих президентов, премьеров, глав корпораций из более, чем ста стран мира. У нас исконно лучшая система образования в стране. Знаковый визит в Новосибирский госуниверситет, будем работать вместе, — отметил Леонид Слуцкий, выступая перед студентами НГУ.
Напомним, что Леонид Слуцкий является кандидатом в президенты России. В ходе визита в Новосибирск руководитель партии ЛДПР отметил высокий научно-технический потенциал нашего региона. Вместе с тем, Слуцкий призвал уделять больше внимания развитию науки в Сибири и в особенности социальной обеспеченности молодых ученых.
— Учёные должны думать о науке, открытиях, а не о том, где найти «халтурку», чтобы хоть как-то свести концы с концами, — констатировал Леонид Слуцкий.
Во время встречи со студентами НГУ Леонид Слуцкий проинформировал собравшихся о том, что партия ЛДПР направила в кабинет министров законопроект, который предусматривает возврат надбавок за учёные звания и степени научным работникам и их ежегодную индексацию.