В Новосибирске побывал председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий

— Мы провели протяженную, искреннюю и правдивую встречу со студентами экономического факультета НГУ, для нас — это наше будущее. Есть много задач, которые нуждаются в решении. Наша высшая школа должна стать более открытой для иностранных студентов, мы снова должны готовить учащихся — будущих президентов, премьеров, глав корпораций из более, чем ста стран мира. У нас исконно лучшая система образования в стране. Знаковый визит в Новосибирский госуниверситет, будем работать вместе, — отметил Леонид Слуцкий, выступая перед студентами НГУ.