В Ростовской области был слышен звук взрыва 22 февраля

Грохот слышали не только в Шахтах, Новочеркасске, поселке Каменоломни и Таганроге, но и в других населенных пунктах. Согласно свидетельствам очевидцев, после громкого звука сработала автомобильная сигнализация, а стекла в домах начали задрожали.