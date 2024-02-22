В Ростовской области был слышен звук взрыва 22 февраля

В Ростовской области был слышен звук взрыва, который раздался 22 февраля около 15:00. Обеспокоенные дончане сообщили об этом в социальных сетях.
Грохот слышали не только в Шахтах, Новочеркасске, поселке Каменоломни и Таганроге, но и в других населенных пунктах. Согласно свидетельствам очевидцев, после громкого звука сработала автомобильная сигнализация, а стекла в домах начали задрожали.
-Перед звуком взрыва мы слышали, как что-то пролетало над нами, очень громко. Может быть, это был сверхзвуковой самолет, — предположила одна из жительниц Шахты.
Точный источник этого грохота пока неизвестен. Специализированные организации не предоставили официальных комментариев по этому поводу.