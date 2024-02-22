Великобритания расширила еще на 50 позиций санкционные списки по РФ

Также Великобритания включила в пакет антироссийских санкций особую экономическую зону «Алабуга». Рестриктивные меры введены в отношении трех компаний из КНР, трех из Турции, двух из Белоруссии и по одной из ОАЭ (включая ее владельца голландца Нильса Троста) и Швейцарии.