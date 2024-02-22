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Великобритания расширила еще на 50 позиций санкционные списки по РФ

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Великобритания расширила на 50 позиций список антироссийских санкций, включив в него две российские компании алмазо-бриллиантового комплекса, главу «Алросы» Павла Маринычева, предприятия и физических лиц в сфере производства боеприпасов, металлургические компании, фирмы, связанные с продажей и перевозкой нефти, руководство «Новатэка» и проекта компании «Арктик СПГ — 2». Этот список опубликован на сайте МИД Соединенного Королевства.
Источник: AP 2023

В черный список попали:

  • компания «Алмазный мир»,
  • «АГД Даймондс» (прежнее название «Архангельскгеолдобыча»),
  • Уральская горно-металлургическая компания (УГМК),
  • Самарская металлургическая компания,
  • Каменск-Уральский металлургический и Челябинский кузнечно-прессовый заводы,
  • Пермский пороховой завод,
  • «224-й Летный отряд»,
  • судоходные компаний «Азия шиппинг» и «Ибекс шиппинг»,
  • станкозавод «Саста»,
  • поставщики станков «Битван»,
  • холдинг «Стан»,
  • ЧВК «Редут»,
  • завод имени Я. М. Свердлова в Дзержинске.

Также Великобритания включила в пакет антироссийских санкций особую экономическую зону «Алабуга». Рестриктивные меры введены в отношении трех компаний из КНР, трех из Турции, двух из Белоруссии и по одной из ОАЭ (включая ее владельца голландца Нильса Троста) и Швейцарии.

Из физических лиц под санкциями оказались:

  • председатель совета директоров и крупнейший акционер горно-металлургического холдинга «Мечел» Игорь Зюзин,
  • четыре члена управляющего совета «Алросы»,
  • председатель совета директоров «Объединенной металлургической компании» Анатолий Седых,
  • владельцы УГМК,
  • учредительница ранее попавшей под санкции компании «Флай бридж» Анна Лужанская.

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