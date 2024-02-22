Великобритания расширила еще на 50 позиций санкционные списки по РФ

В черный список попали:
- компания «Алмазный мир»,
- «АГД Даймондс» (прежнее название «Архангельскгеолдобыча»),
- Уральская горно-металлургическая компания (УГМК),
- Самарская металлургическая компания,
- Каменск-Уральский металлургический и Челябинский кузнечно-прессовый заводы,
- Пермский пороховой завод,
- «224-й Летный отряд»,
- судоходные компаний «Азия шиппинг» и «Ибекс шиппинг»,
- станкозавод «Саста»,
- поставщики станков «Битван»,
- холдинг «Стан»,
- ЧВК «Редут»,
- завод имени Я. М. Свердлова в Дзержинске.
Также Великобритания включила в пакет антироссийских санкций особую экономическую зону «Алабуга». Рестриктивные меры введены в отношении трех компаний из КНР, трех из Турции, двух из Белоруссии и по одной из ОАЭ (включая ее владельца голландца Нильса Троста) и Швейцарии.
Из физических лиц под санкциями оказались:
- председатель совета директоров и крупнейший акционер горно-металлургического холдинга «Мечел» Игорь Зюзин,
- четыре члена управляющего совета «Алросы»,
- председатель совета директоров «Объединенной металлургической компании» Анатолий Седых,
- владельцы УГМК,
- учредительница ранее попавшей под санкции компании «Флай бридж» Анна Лужанская.