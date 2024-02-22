Дания пообещала передать Украине истребители F-16 летом

Соглашение предполагает, что «будущая военная и гражданская поддержка будет установлена в рамках двустороннего политического соглашения на десять лет», говорится в заявлении МИД Дании (цитата по AFP). Средства будут выделяться из датского фонда помощи Украине, объем которого сейчас оценивается в 69,1 млрд крон ($10 млрд).
«Время не помогает Украине, на поле боя только действие имеет значение», — заявил Фредериксен на пресс-конференции (цитата по Reuters). Поульсен заявил, что помощь объемом 1,7 млрд крон будет включать средства противовоздушной обороны, беспилотники и 15 тыс. снарядов для артиллерии.
Премьер Дании ранее говорил, что королевство передало Украине всю свою артиллерию. Он призывал других союзников Киева поступить так же. Литва ранее также заявляла о планах отправить первые истребители F-16 на Украину летом 2024 года.
Леонид Уварчев