Дания пообещала передать Украине истребители F-16 летом

Соглашение предполагает, что «будущая военная и гражданская поддержка будет установлена в рамках двустороннего политического соглашения на десять лет», говорится в заявлении МИД Дании (цитата по AFP). Средства будут выделяться из датского фонда помощи Украине, объем которого сейчас оценивается в 69,1 млрд крон ($10 млрд).