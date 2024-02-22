Андрей Бочаров встретился с участниками СВО и членами семей защитников Отечества

Мероприятие состоялось накануне Дня Воинской славы России — Дня защитника Отечества.
Перед началом встречи участники мероприятия вместе с губернатором побывали в кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского, а также в интерактивном музее «Россия — моя история», осмотрели размещенную в амфитеатре экспозицию о героях -участниках СВО.
«Это возможность прикоснуться к истории Волгоградской области и всего нашего Отечества», — сказал Андрей Бочаров. — И сегодня жители региона вписывают золотыми буквами в историю нашей Родины новую героическую страницу, защищая нашу страну от современных фашистов и нацистов. Мы искренне радуемся каждому успеху наших бойцов и переживаем за них. И это волнение, конечно, сохранится на всем протяжении специальной военной операции, до самой Победы, в которую мы верим и которую ждем".
Глава региона подчеркнул — волгоградцы и все россияне помнят и чтут имена всех, кто погиб героем. Участники встречи почтили память павших минутой молчания.
Губернатор сообщил собравшимся, что в ближайшее время в Волгоградской области определят место для возведения мемориального комплекса — он будет посвящен участникам специальной военной операции.
Еще одна инициатива, с которой выступил Андрей Бочаров — создание книги памяти, мужества и отваги — в ней будет собрана полная информация по каждому из участников СВО.
Отдельно во время встречи обсуждались вопросы поддержки военнослужащих и членов их семей. Сегодня в Волгоградской области помощь оказывается по 35 направлениям — в социальной сфере, в профориентации и трудоустройстве, в сфере образования и воспитания детей и других. Эта система в регионе продолжает совершенствоваться, предложения для ее развития вносятся, в том числе, и на таких встречах.
Напомним, 7 февраля Андрей Бочаров озвучил новое решение — втрое увеличить региональную единовременную выплату добровольцам-участникам СВО со 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
Продолжают работу региональное отделение федерального Фонда «Защитники Отечества», созданного по инициативе Президента РФ, и областной Фонд поддержки военнослужащих и добровольцев «За Победу», средства которого направляются на приобретение дополнительной амуниции, спецоборудования, техники и снаряжения.
В целом на поддержку военнослужащих — участников специальной военной операции и членов их семей в Волгоградской области уже направлено порядка 4, 2 млрд рублей. Активную помощь оказывают неравнодушные граждане, предприятия и организации, волонтеры.
Еще одно важное направление — формирование в регионе Единой региональной системы реабилитации участников СВО и всех ветеранов боевых действий. Она будет как медицинской, так и социальной, психологической и профессиональной направленности. Уже стартовало проектирование Многопрофильного центра. Это будет единая площадка для получения всей необходимой информации о действующих мерах поддержки и оформления таких мер.
«Мы будем и дальше поддерживать участников СВО и членов их семей. А сегодня поздравляю вас, ваших родных и близких с наступающим праздником — Днем защитника Отечества», — сказал Андрей Бочаров.