Андрей Бочаров встретился с участниками СВО и членами семей защитников Отечества

«Это возможность прикоснуться к истории Волгоградской области и всего нашего Отечества», — сказал Андрей Бочаров. — И сегодня жители региона вписывают золотыми буквами в историю нашей Родины новую героическую страницу, защищая нашу страну от современных фашистов и нацистов. Мы искренне радуемся каждому успеху наших бойцов и переживаем за них. И это волнение, конечно, сохранится на всем протяжении специальной военной операции, до самой Победы, в которую мы верим и которую ждем".