Экс-премьер: бюджет Гагаузии не выдержит такого финансового давления

Ион Кику пояснил, что после законодательных изменений, внесенных правящей партией PAS, при импорте экономические агенты АТО Гагаузия платят НДС и акцизы (на таможне) в госбюджет, а при экспорте они должны получать возмещение НДС из местного бюджета.