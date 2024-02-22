Экс-премьер: бюджет Гагаузии не выдержит такого финансового давления

КИШИНЕВ, 22 фев — Sputnik. Принятые в Налоговый кодекс Молдовы поправки, которые касаются возмещения НДС в Гагаузии, окажут на бюджет автономии непосильное финансовое давление, так экс-премьер Молдовы Ион Кику прокомментировал ситуацию вокруг этой темы.
Напомним, 22 февраля Конституционный суд возобновил слушания по контролю конституционности принятых поправок.
Ион Кику пояснил, что после законодательных изменений, внесенных правящей партией PAS, при импорте экономические агенты АТО Гагаузия платят НДС и акцизы (на таможне) в госбюджет, а при экспорте они должны получать возмещение НДС из местного бюджета.
«Очевидно, что местный бюджет автономии не выдержит такого финансового давления — вот причина возмущения и протестов жителей гагаузского региона. Выходом из ситуации могло бы стать применение общего правила взимания и возмещения НДС по всей стране».
Нынешнее заседание суда — уже пятое по данному вопросу. Как и в предыдущие дни, в четверг к зданию инстанции пришли представители Гагаузии. Они провели пикет с требованием восстановить справедливость.
Первое заседание КС по данному вопросу прошло 5 февраля, у здания инстанции прошли многочисленные пикеты с участием башкана Гагаузии Евгении Гуцул, представителей Народного собрания.
Проект поправок в Налоговый кодекс, регулирующих механизм возврата налогов и сборов действующих в Гагаузии предприятий, был принят во втором чтении на заседании парламента 5 октября 2023 года.
Инициативу выдвинули депутаты от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS).
Согласно предлагаемому механизму, суммы, не подлежащие возврату, будут компенсированы целевыми трансфертами из государственного бюджета в следующем финансовом году. Проект во втором, окончательном чтении поддержали 54 депутата от правящей партии PAS.
Депутаты Народного собрания Гагаузии заявили, что в результате внедрения закона бюджет автономии потеряет более 100 миллионов леев, будет поставлено под угрозу большинство социальных программ, которые сегодня действуют в автономии.