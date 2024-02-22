Полет Путина на стратегическом ракетоносце Ту-160М завершился

Путин не впервые садится за штурвал боевого самолета. Будучи исполняющим обязанности президента, он в марте 2000 года совершил на истребителе-перехватчике СУ-27 перелет из Краснодара в Чечню, хотя война в горах тогда еще продолжалась. В Ханкале состоялась церемония вывода из Чечни парашютно-десантного полка. Обратно и. о. президента вылетел на том же истребителе Су-27. Он летел в качестве второго пилота-штурмана, некоторое время сам управлял боевой машиной. Сам Путин рассказал, что во время совместного полета генерал-майор авиации Александр Харчевский научил его делать в воздухе «бочку».