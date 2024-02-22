Владимир Путин завершил полет на Ту-160М

Президент России Владимир Путин завершил полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М. Борт находился в воздухе порядка 30 минут, пресс-служба главы государства.
Напомним, о планах российского лидера протестировать ракетоносец сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Представить Кремля отказался раскрыть подробности маршрут борта, сославшись на военную тайну.
Накануне Владимил Путин предложил назвать новый Ту-160М именем первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Раис республики Рустам Минниханов поддержал эту инициативу.