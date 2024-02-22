В Казахстане вступают в силу новые правила, касающиеся рекламы в интернете

Закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе» подписан Главой государства 10 июля 2023 года. Документ направлен на формирование в Казахстане безопасной онлайн-среды. Одним из ключевых правовых механизмов, отраженных в нем, является обязательство по маркировке онлайн-рекламы.
По словам министра культуры и информации Аиды Балаевой, правила маркировки сформированы на основе международного опыта и прошли положительную оценку в вопросе их воздействия на бизнес.
«Формируя данные правила, мы опирались на опыт медиасубъектов, самостоятельно маркирующих контент, размещаемый на коммерческой основе. Мы выступаем за расширение этой здоровой тенденции на все онлайн-пространство Казахстана. Правила вступят в силу 2 марта», — подчеркнула министр.
В соответствии с правилами, маркировке подлежит онлайн-реклама, размещаемая инфлюенсерами (блогерами) на коммерческой или договорной основе. Для маркировки в начале или в конце публикации необходимо указать одну из следующих формулировок, активно использующихся в онлайн-среде: «реклама», «рекламный материал», «партнерский материал», «спонсорский материал», «на правах рекламы», «оплачено спонсором», «на правах PR».
Маркировать социальную рекламу, направленную на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей некоммерческого характера, и рекламу, размещенную на сервисе обмена мгновенными сообщениями (мессенджеры), не нужно. Приказ, закрепляющий правила маркировки онлайн-рекламы, опубликован на портале «Әділет».
Напомним: ранее в Казахстане обязали блогеров платить налоги с доходов, полученных за счет рекламы в социальных сетях. Теперь инфлюенсеры будут обязаны маркировать рекламу в социальных сетях, а в будущем их начнут привлекать к ответственности за распространение фейков и укрывательство от налогов.