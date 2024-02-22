В Казахстане вступают в силу новые правила, касающиеся рекламы в интернете

Напомним: ранее в Казахстане обязали блогеров платить налоги с доходов, полученных за счет рекламы в социальных сетях. Теперь инфлюенсеры будут обязаны маркировать рекламу в социальных сетях, а в будущем их начнут привлекать к ответственности за распространение фейков и укрывательство от налогов.