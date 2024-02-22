Мэр Екатеринбурга подписал документ, защищающий два городских леса

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал документ, защищающий два городских леса. Это позволило сохранить в городе две зеленые зоны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
— Документ приводит в соответствие с Генеральным планом Екатеринбурга несколько территорий мегаполиса, — отметили в мэрии Екатеринбурга.
Первая зона отдыха на станции «Перегон» в районе Шувакиша. Теперь территория изменена на зону городских лесов. Так назначение участка приведено в соответствие с функциональным зонированием Генерального плана.
Второй территории стал участок на улице Рощинской. Там планировалась многоэтажная жилая застройка. Однако при изменении статуса территории, застройка отменяется.