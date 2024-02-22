Госнаграды вручил губернатор Дмитрий Махонин к 23 февраля участникам СВО

Участники СВО из Пермского края и сотрудники крупнейшего в регионе предприятия — «Мотовилихинских заводов» — получили поздравления губернатора Пермского края и государственные награды.
Губернатор отметил, что в День защитника Отечества традиционно поздравляют тех, кто находится в зоне спецоперации, действует на передовой, а также тех, кто трудится на оборонных предприятиях и куёт оружие победы в тылу. Мотовилихинские заводы — градообразующее предприятие Прикамья, работающее в том числе и на укрепление обороноспособности России.
Дмитрий Махонин подчеркнул, что испытывает гордость за земляков, которые достойно проявляют свои лучшие качества и на поле боя, и в тылу. Он выразил благодарность тем, кто трудится на Мотовилихинских заводах, работает в три смены и помогает в наращивании выпуска вооружения. И отметил, что дальнейшие планы предприятия не менее амбициозны.
«Мы будем помогать в реализации этих планов», — сказал губернатор и выразил отдельные слова благодарности пермским бойцам, которые сейчас находятся в зоне СВО, и кто отдал обороне страны всё, что мог.
«Вы, рискуя жизнью, прошли через опасности фронта и, защищая Родину, в боях проявляете личные мужество и отвагу. Спасибо за ваш героизм и самоотверженность!» — подчеркнул губернатор.
Высокие награды были вручены лично губернатором бойцам:
Старшему лейтенанту Сергею Фёдорову — указом Президента России он награждён медалью Суворова за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов.
Лейтенанту Булату Раднажапову — указом Президента России он награждён медалью Жукова за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленное в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов России.
Олег Семёнов и Дмитрий Слудянин — указом Президента России награждены медалью «За храбрость» II степени за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых операций по защите Отечества и государственных интересов РФ.
Наградами были отмечены пермяки, помогающие во время специальной военной операции в тылу, работники «Мотовилихинских заводов».
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены Указом Президента Российской Федерации за заслуги в области промышленности и многолетнюю добросовестную работу:
монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов участка № 77 сборочного производства реактивных систем залпового огня закрытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро» Галина Болотова;
кузнец на молотах и прессах кузнечно-молотового участка кузнечно-прессового цеха № 30 общества с ограниченной ответственностью «Мотовилиха — гражданское машиностроение» Олег Карсаков;
шлаковщик, занятый на обслуживании плавильных печей в горячем состоянии, сталефасонного цеха № 32 общества с ограниченной ответственностью «Мотовилиха — гражданское машиностроение» Алексей Макурин;
слесарь механосборочных работ участка № 2 цеха № 2 общества с ограниченной ответственностью «Мотовилиха — гражданское машиностроение» Игорь Меньшиков;
токарь-расточник 6 разряда участка № 2 цеха № 6 механического производства артиллерийских систем закрытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро» Леонид Мерзляков;
доводчик-притирщик механического участка цеха № 3 механического производства артиллерийских систем закрытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро» Александр Норкин.