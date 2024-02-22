Госнаграды вручил губернатор Дмитрий Махонин к 23 февраля участникам СВО

Дмитрий Махонин подчеркнул, что испытывает гордость за земляков, которые достойно проявляют свои лучшие качества и на поле боя, и в тылу. Он выразил благодарность тем, кто трудится на Мотовилихинских заводах, работает в три смены и помогает в наращивании выпуска вооружения. И отметил, что дальнейшие планы предприятия не менее амбициозны.