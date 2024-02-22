Путин рассказал о впечатлениях от полета на Ту-160М

Полет Путина 22 февраля стал его третьим полетом на боевом самолете, когда он находился на посту главы государства. В 2005 году президент летал на Ту-160 из аэропорта Чкаловский (Московская область) в район учений стратегической дальней авиации и Северного флота на Кольском полуострове. Перед этим он прошел предполетную подготовку, медицинский контроль, инструктаж по безопасности и системе катапультирования.